Gli studenti universitari di Rimini affrontano una difficile ricerca di alloggio, con stanze che costano almeno 400 euro al mese. La disponibilità di studentati è insufficiente a coprire la domanda crescente. Molti ricorrono a pagine social, siti web e passaparola per trovare un posto in appartamenti o case, appena un laureando lascia l’alloggio. La competizione per i posti letto si fa sempre più intensa.

Pagine social, siti sul web e passaparola per ’prenotare’ un posto libero in appartamenti e case, non appena un laureando saluta tutti e se ne va. La caccia al posto letto per gli universitari di Rimini è dura. E costosa. Si parte da non meno di 400 euro al mese per la stanza singola, con o senza utenze incluse. Le pagine social sono un susseguirsi di offerte. E basta sfogliare le prime per notare subito quello che Alessia Mariotti, la direttrice del campus di Rimini, definisce un problema cronico per la realtà riminese. C’è chi mette a disposizione l’appartamento solo per 8 o al massimo 9 mesi l’anno, lasciandosi l’estate libera, così da affittarlo poi a cifre superiori ai turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per una stanza almeno 400 euro. E gli studentati non sono sufficienti

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