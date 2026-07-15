Per dare una sferzata al metabolismo ecco i 10 cibi da aggiungere alla dieta secondo gli esperti

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lista di dieci alimenti è stata condivisa dagli esperti per stimolare il metabolismo. Questi cibi sono stati suggeriti come utili a favorire il processo di trasformazione dell’energia nel corpo, coinvolgendo vari nutrienti e proprietà. La selezione comprende alimenti comuni, spesso facilmente integrabili nella dieta quotidiana, con l’obiettivo di migliorare la combustione calorica e supportare i processi metabolici.

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Il metabolismo svolge un ruolo fondamentale nel modo in cui l'organismo utilizza l'energia ricavata dagli alimenti. È il complesso di processi chimici che trasforma cibo e bevande in carburante per il corpo, consentendo non solo di bruciare calorie, ma anche di sostenere funzioni essenziali come la riparazione dei tessuti e il corretto funzionamento degli organi. Sebbene fattori come età e predisposizione genetica influenzino la sua velocità, l'alimentazione rappresenta un modo per intervenire sul metabolismo e sul suo funzionamento.  Un metabolismo sano è utile sia per chi cerca di mantenere il proprio peso che per perdere qualche chilo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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