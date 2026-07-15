Durante un evento al BCT di Benevento, un attore e comico napoletano ha parlato della sua carriera e del suo primo film, “Mi batte il corazon”. Ha commentato il successo ottenuto, ricordando i maestri della comicità partenopea e menzionando il suo rapporto con Massimo Troisi. Ha anche espresso un pensiero per un collega, prossimo conduttore di un festival musicale. L’intervento si è concentrato sulla sua esperienza artistica e sui riferimenti culturali di Napoli.

L'attore e comico napoletano, ospite del BCT di Benevento, fa un bilancio del successo del suo primo film Mi batte il corazon, tra i maestri della tradizione partenopea, il ricordo di Massimo Troisi e un pensiero per l'amico Stefano De Martino, prossimo conduttore di Sanremo. Comico, attore, conduttore: Peppe Iodice porta al BCT Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione 2026 il bilancio di un anno importante, segnato dal successo del suo primo film da protagonista, Mi batte il corazon. Iodice veste i panni di Peppe Iovine, giornalista che, dopo un infarto e un risveglio inatteso nella bara del proprio funerale, decide di dire sempre quello che pensa, senza filtri, anche a costo di scoprire che la verità può essere un'arma pericolosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Peppe Iodice, a lezione di comicità partenopea: "Per me la libertà è tutto"

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