Una rassegna di nove serate intitolata ‘Pensiero, Narrazione e Voce’ si svolge fino al 2 settembre nel giardino del Museo della Battaglia del Senio e nella biblioteca Orioli, ad Alfonsine. La prima serata si è tenuta l’8 luglio, con eventi che combinano suoni, parole e atmosfere diverse. La rassegna propone un percorso tra musica e narrazione, offrendo un’esperienza che attraversa vari stili e atmosfere fino all’inizio di settembre.

Un ‘viaggio’ emozionante tra suoni, parole e atmosfere senza confini. Stiamo parlando delle nove suggestive serate (la prima delle quali andata in scena lo scorso 8 luglio) della rassegna ‘ Pensiero, Narrazione e Voce ’, in programma fino al 2 settembre ad Alfonsine nel giardino del Museo della Battaglia del Senio e della biblioteca Orioli. Un palcoscenico a cielo aperto per lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla bellezza delle note, spaziando dalle affascinanti canzoni italiane alle suggestioni celtiche dell’Irlanda, fino alle melodie appassionate del Sud America, portando il pubblico in un tour sonoro che attraverserà continenti e tradizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Pensiero, narrazione e voce’. Karina Tseng suona ad Alfonsine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estate ad Alfonsine: torna Pensiero, Narrazione e Voce (8 luglio - 2 settembre)

Notizie e thread social correlati

Spaventapasseri in festa, ad Alfonsine 41esima edizione per la sagra paesanaAd Alfonsine si tiene la 41esima edizione della Sagra delle Alfonsine, conosciuta anche come Festa degli Spaventapasseri, dal giovedì 28 al domenica...

Incendio all’alba in una palazzina ad Alfonsine: tre persone finiscono in ospedaleAll’alba di oggi, un incendio si è sviluppato al piano terra di una palazzina in via Reale ad Alfonsine.

Argomenti più discussi: ‘Pensiero, narrazione e voce’. Karina Tseng suona ad Alfonsine; Alfonsine: Pensiero, narrazione e voce, nove serate tra musica e teatro: si parte oggi 8 luglio; Ad Alfonsine torna Pensiero, narrazione e voce: nove serate tra concerti e spettacoli fino a settembre.

Ad Alfonsine torna Pensiero, narrazione e voce: nove serate tra concerti e spettacoli fino a settembreCon l'arrivo dell'estate torna ad Alfonsine la rassegna Pensiero, narrazione e voce, che dall'8 luglio al 2 settembre porterà nove appuntamenti nel ... ravennanotizie.it