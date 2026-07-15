Nell’assemblea annuale del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP si sono presentati i dati sulla produzione della campagna 20242025, con 39 milioni di chili realizzati. Sono coinvolti circa 9.000 allevatori e 47 caseifici, e il 60% della produzione viene esportato. La discussione si è concentrata anche sui dazi imposti dagli Stati Uniti, che rappresentano un ostacolo per il settore.

Trentanove milioni di chili di Pecorino Romano DOP prodotti nella campagna 20242025, quasi 9mila allevatori e 47 caseifici coinvolti, export al 60% della produzione: sono i numeri presentati oggi nell’assemblea annuale del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, a Siamaggiore nell’oristanese. La Sardegna resta il cuore produttivo con il 92% del totale. Sul mercato interno le vendite nella grande distribuzione crescono per il secondo anno di fila (+4,3%), per un consumo complessivo stimato in 123mila quintali, ma il dato positivo sui volumi si accompagna a un calo del valore, giudicato ingiustificato dal Consorzio. Gli Stati Uniti restano il primo mercato estero con 131mila quintali, seguiti dall’Unione Europea (quasi 55mila, +2,4%); in forte crescita Regno Unito (+8,6%), Canada (+16%) e Australia (+19,6%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pecorino Romano, in un anno 39 mln di kg prodotti ma c'è il nodo dazi Usa

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