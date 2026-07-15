Pd | Sicurezza servono investimenti dallo Stato

Il Partito Democratico della zona ha chiesto investimenti statali per la sicurezza, in risposta ai recenti episodi che hanno preoccupato i residenti nei nove comuni della Bassa Romagna. La richiesta arriva in un momento in cui si intensificano le discussioni sull’ordine pubblico, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla sicurezza attraverso risorse e interventi specifici. Nessuna proposta o decisione concreta è stata ancora annunciata.

Nel dibattito sulla sicurezza nei nove comuni della Bassa Romagna alimentato dai recenti episodi che hanno destato preoccupazione tra i residenti, interviene il Partito Democratico locale, analizzando la situazione dell’ ordine pubblico e richiamando alle proprie responsabilità i diversi livelli istituzionali, a partire dal governo centrale. Secondo il coordinatore territoriale del Pd, Davide Pietrantoni, affrontare la questione richiede il superamento delle storiche divisioni di schieramento: "Sbaglia, a nostro avviso, chi pensa alla sicurezza come ad un tema di una sola parte politica; non è né di destra, né di sinistra. È un diritto, punto e basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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