Pavard potrebbe rimanere in squadra, ma il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo. L’Inter sta cercando un difensore per rafforzare la linea di Cristian Chivu. La società valuta le possibilità di negoziare un eventuale rinnovo o un accordo diverso, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione resta in fase di valutazione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che tenga conto anche delle risorse economiche disponibili.

di Stefano Cori Pavard avrebbe qualche chance di permanenza in più viste le ultime vicissitudini. C’è però il problema dell’ingaggio. L’Inter in questi giorni è alla ricerca di un calciatore che possa rinforzare il reparto difensivo di Cristian Chivu. E’ la priorità insieme all’esterno destro. Di difensori centrali ne potrebbero servire addirittura due. In questo senso potrebbe essersi raffreddata la pista Trevoh Chalobah. Nonostante i dialoghi con l’entourage del calciatore e anche l’assenso del giocatore stesso al trasferimento, il club non ha mai avviato dei contatti concreti con il Chelsea e la valutazione del classe 1999 resterebbe troppo alta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard ha qualche chance, ma c’è un problema: l’ingaggio è alto! Ma ci si può lavorare

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