Al posto della biglietteria, verrà aperto un 'Design Store' con un allestimento artistico. Si tratta di un progetto realizzato tramite un accordo tra un ente pubblico, che non versa fondi, e un privato, che collaborano nella definizione di obiettivi e strategie. La governance del progetto è più strutturata, grazie a un Partenariato Speciale Pubblico-Private, come previsto dall'articolo di riferimento.

PSPP, collaborazione tra un soggetto pubblico (che non ci mette soldi) e un privato. Uniti nel definire obiettivi e strategie. Evoluta governance, il Partenariato Speciale Pubblico-Privato (vedi art.134 del Codice dei contratti pubblici) servirà a “valorizzare” la Grande Brera, primo museo statale milanese che ne applica la formula. L’annuncio, ieri, a Palazzo Citterio, cuore del modello di magnificenza perseguito dal direttore Angelo Crespi. Consapevole che un museo, come ogni impresa, implica grande coraggio tra le grandi difficoltà di far quadrare il bilancio: "Il patrimonio culturale non è solo un insieme di beni da tutelare, bensì una risorsa da amministrare con una visione strategica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto per la Grande Brera. Al posto della biglietteria un artistico ’Design Store‘

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