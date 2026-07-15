Patrimoniale l’incontro con le signore in rosso è un fiasco | Appendino Piccolotti &co dal sogno di nuove tasse all’incubo della sala deserta

Notizia in breve

L'incontro tra le rappresentanti in rosso e i politici si è concluso senza risultati, con la sala quasi vuota. Le donne avevano proposto di introdurre una nuova tassa patrimoniale, ma l'assenza di partecipanti e il mancato accordo hanno lasciato un senso di fallimento. La discussione si è svolta senza pubblico e senza decisioni concrete, segnando un passo indietro rispetto alle aspettative iniziali.