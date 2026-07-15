Patrimoniale l’incontro con le signore in rosso è un fiasco | Appendino Piccolotti &co dal sogno di nuove tasse all’incubo della sala deserta
L'incontro tra le rappresentanti in rosso e i politici si è concluso senza risultati, con la sala quasi vuota. Le donne avevano proposto di introdurre una nuova tassa patrimoniale, ma l'assenza di partecipanti e il mancato accordo hanno lasciato un senso di fallimento. La discussione si è svolta senza pubblico e senza decisioni concrete, segnando un passo indietro rispetto alle aspettative iniziali.
Deserto Patrimoniale, dal sogno delle tasse al risveglio amaro della sala vuota: le signore in rosso sognano sempre l’odiosa tassa, ma si risvegliano nell’incubo della sala vuota. Se non fosse stato per cronisti e cameramen la sala presidiata solo dalle oratrici dell’evento: la presentazione del libro del giornalista Riccardo Staglianò, Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri, nobilitata dalle madrine della sinistra gabellante, Chiara Appendino (M5S), Elisabetta Piccolotti (Avs) e Maria Cecilia Guerra (Pd), ieri sarebbe andata completamente deserta. E l’ossessione della sinistra per i patrimoni altrui finisce nel ridicolo. Patrimoniale, l’incontro delle signore rosse fa flop. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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