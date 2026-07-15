In aula, l’opposizione si è divisa con scene di abbracci e saltelli tra Schlein e Conte, mentre Bignami li ha criticati duramente. La legge elettorale permette a un singolo voto di scarto di influenzare i risultati, grazie al voto segreto, favorendo la sinistra, che appare senza idee e consenso.

Legge elettorale, una beffa del destino a cui i franchi tiratori hanno dato una mano: basta un solo voto di scarto, nel buio complice del voto segreto, per mandare in estasi una sinistra ormai priva di idee, programmi e consenso. La bocciatura dell’ emendamento sulle preferenze (187 contrari e 188 favorevoli), propiziata da una manciata di franchi tiratori, è stata accolta dalle minoranze come se fosse la presa della Bastiglia (chissà che la coincidenza con la data commemorativa di ieri non li abbia ispirati). Una reazione isterica e sproporzionata, trasformatasi rapidamente in una vergognosa bagarre d’aula. Legge elettorale, vergognosa bagarre in Aula dell’opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Patetica bagarre in Aula dell’opposizione, tra Schlein e Conte è tutto un abbraccio e un saltello, Bignami li asfalta: disperati e senza un leader (video)

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