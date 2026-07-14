In aula si è verificata una sconfitta della maggioranza, con 188 voti contro 187, riguardo all’emendamento sulla legge elettorale che limita le preferenze, lasciando i capilista invariati. Durante la seduta, un esponente di Fratelli d’Italia ha accusato le opposizioni di comportamenti vigliacchi, mentre un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha affermato che il gruppo si è presentato con coraggio e ha ottenuto un risultato positivo. La discussione si è svolta in un clima di tensione.

Caos alla Camera dopo la sconfitta della maggioranza (188 a 187) sull’emendamento voluto da Giorgia Meloni relativo alle preferenze (salvo i capilista) della nuova legge elettorale. Il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, accusa le opposizioni: “Avevamo preso un impegno, di dare la possibilità di scegliere chi eleggere. Voi dite di volerlo fare e non avete presentato neanche un emendamento per farlo. E questo significa prendere in giro gli italiani. La differenza tra noi e voi è che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos’altro. Voi siete l’esempio di vigliaccheria incapaci di agire a viso aperto. Ci venite a fare le lezioni e poi votate contro le preferenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, bagarre in Aula. Bignami (FdI) accusa le opposizioni: “Vigliacchi”. Ricciardi (M5s): “Ci mettiamo la faccia e abbiamo vinto”

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