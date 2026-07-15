Passione sacrificio amore | al Rione Libertà Lin u barbiere festeggia i 50 anni di attività

Notizia in breve

Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Napoli. La polizia è intervenuta dopo aver trovato il corpo senza vita, con ferite da arma da taglio. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni coltelli e tracce di sangue. Non sono stati trovati segni di effrazione. La scena indica un possibile episodio di autolesionismo o omicidio, ma le indagini sono in corso. La salma è stata portata all’obitorio per l’autopsia.