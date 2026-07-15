Passione sacrificio amore | al Rione Libertà Lin u barbiere festeggia i 50 anni di attività
Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Napoli. La polizia è intervenuta dopo aver trovato il corpo senza vita, con ferite da arma da taglio. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni coltelli e tracce di sangue. Non sono stati trovati segni di effrazione. La scena indica un possibile episodio di autolesionismo o omicidio, ma le indagini sono in corso. La salma è stata portata all’obitorio per l’autopsia.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato un pomeriggio di festa al Rione Libertà per i 50 anni di attività di “Lin u Barbier”, storico barbiere in via Napoli. Un traguardo importante per Lino Calvanese, originario di Tocco Caudio, ma un vero e proprio simbolo per il popoloso quartiere che ha in questo artigiano un punto di riferimento. Lo è stato per intere generazioni di uomini, prendendosi cura della loro capigliatura e diventando, nel tempo, un volto familiare del quartiere. Per celebrare questo importante traguardo, Lino ha voluto organizzare una conviviale insieme alla famiglia, agli amici e ai colleghi artigiani e commercianti della zona.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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