Parola di mister La carica di Cusatis | Qui è come allenare il Real Madrid

Il mister Giovanni Cusatis ha dichiarato che allenare la squadra locale equivale a guidare il Real Madrid. È alla sesta stagione consecutiva sulla panchina e si mostra entusiasta del suo ruolo.

"Per me qui è come allenare il Real Madrid". Ha l’entusiasmo di un ragazzino al primo giorno di scuola mister Giovanni Cusatis, alla sesta stagione di fila sulla panchina degli “orange“. Passa il tempo ma le motivazioni restano intatte. "Qui ci sono valori importanti, passione e si crede nelle persone. Si vuol dare continuità di lavoro per raggiungere obiettivi e non è scontato visto che tutti vogliono vincere ma pochi si preparano per farlo. All’Alcione c’è veramente un progetto, parola con cui tutti si riempiono bocca. Continuità nel voler fare calcio sostenibile e giovane". Ieri secondo giorno di allenamento, il tecnico si gode ogni minuto di lavoro in campo: "I ragazzi li ho trovati bene, stiamo facendo un lavoro graduale per conoscerci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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