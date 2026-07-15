Parigi la delusione dei tifosi francesi dopo l’eliminazione dai Mondiali
I tifosi francesi hanno manifestato la loro delusione dopo l’eliminazione dai Mondiali. Da un campeggio ad Argelès-sur-Mer a una discoteca parigina, passando per gli Champs-Élysées quasi deserti, hanno espresso il disappunto dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna in semifinale a Dallas, martedì 14 luglio.
Da un campeggio ad Argelès-sur-Mer a una discoteca parigina, passando per gli Champs-Élysées quasi deserti, i tifosi francesi hanno manifestato la loro delusione dopo l’eliminazione dei Bleus dai Mondiali, sconfitti per 2-0 dalla Spagna martedì 14 luglio in semifinale a Dallas (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it
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