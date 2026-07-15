Mondiali 2026 | la Francia manca la finale la delusione dei tifosi a Parigi

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, i tifosi si sono radunati davanti a uno schermo gigante per seguire la semifinale dei Mondiali 2026. Quando la Spagna ha segnato il secondo gol, la delusione è diventata palpabile tra la folla. La squadra francese, considerata una delle favorite, ha concluso la partita con un risultato di 2-0, dopo i gol di Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. La partita si è svolta senza ulteriori segnature.

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Grande amarezza in Francia dopo la sconfitta per 2-0 subita dalla Spagna nella prima semifinale dei Mondiali 2026. I Blues grandi favoriti della vigilia si sono arresi ai gol di Oyarzabal (su rigore) e Pedro Porro. Per i tantissimi tifosi transalpini, che si erano radunati in piazza a Parigi per assistere al match, la delusione è stata forte. Legge elettorale, Cattaneo: "Franchi tiratori in FI? Non bisogna guardare in casa nostra" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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