Addio alla famosissima della tv il triste annuncio | dolore infinito

È morta a 39 anni Theo Burrell, nota esperta di ceramiche e vetri del programma televisivo della BBC Antiques Roadshow. La donna, affetta da un glioblastoma, una forma molto aggressiva di tumore cerebrale, è deceduta dopo una lunga malattia.

Lutto nel mondo della televisione britannica. È morta a 39 anni Theo Burrell, storica esperta di ceramiche e vetri del programma della BBC Antiques Roadshow, dopo una lunga battaglia contro un glioblastoma, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram della studiosa. Nel post si legge che Burrell si è spenta serenamente, circondata dai propri cari, e che il peggioramento delle sue condizioni è stato molto più rapido di quanto lei stessa e l’équipe medica avessero previsto. Nata nell’ East Lothian, in Scozia, Theo Burrell aveva costruito la propria carriera come specialista di ceramiche e oggetti in vetro per la casa d’aste Lyon & Turnbull di Edimburgo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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