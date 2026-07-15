Un forte temporale si è abbattuto sul centro sportivo Pineta di Pinzolo poco prima delle 19, con pioggia intensa e oscurità che hanno interrotto le attività sul campo centrale. La perturbazione ha causato un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche, interrompendo le sessioni di allenamento in corso e rendendo impossibile proseguire le esercitazioni. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati al maltempo.

Una bufera di montagna chiude il cielo sopra Pinzolo poco prima delle 19. Viene giù un diluvio niente male, cala il buio sul campo centrale del centro sportivo Pineta. Nulla, però, che possa smuovere la convinzione di Ignazio Abate: lui è in campo, a dire il vero, già dalle 17, in mezzo ai calciatori, a provare e riprovare schemi, insieme ai suoi collaboratori, con accanto soprattutto il vice Raimondi e il fidato Biglia. Abate è un martello, non vuole pause, non concede deroghe alla sua opera di costruzione del Toro che nascerà. Non ci sono eccezioni, che sia un temporalone di montagna poco prima della cena che fa scappare i tifosi dalla tribunetta, o che siano i primi affaticamenti muscolari per qualcuno o qualche, fisiologica, questione di vesciche per altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palleggio, pressing e strappi in mezzo: così Abate sta costruendo un Toro verticale

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