Una palestra e Greenwood sono stati coinvolti in un episodio di comportamenti discutibili. La rubrica di Stefano Agresti analizza con semafori colorati le vicende sportive della settimana, concentrandosi sui protagonisti e sui temi principali. Tra le notizie, si parla di alcuni giocatori e allenatori, evidenziando come le reazioni e le decisioni siano percepite in modo diverso tra Italia e altri paesi.

La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti e ai grandi temi della settimana sportiva. In un esercizio simile all’autoflagellazione, siamo sempre molto attivi e pronti nel sottolineare i difetti, i problemi, le magagne del nostro calcio: la Nazionale senza Mondiali, i vivai senza talenti, gli stadi senza futuro. Tutto — o quasi tutto — vero, ci mancherebbe. Solo che questo esercizio ci fa perdere di vista anche gli aspetti positivi del nostro movimento, che magari non saranno molti ma esistono e sono anche significativi. Prendete quanto è successo a Khalaili, il cui tesseramento è stato bloccato dal Centro di medicina sportiva del Coni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Gazzetta.it - Palestra e Greenwood: deboli noi o illogici all'estero? Napoli: Lukaku, KDB e l'aziendalismo di Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri torna 28 anni dopo e trova un Napoli… Mondiale: KDB al centro del progettoMax Allegri sta per tornare ad allenare, a 28 anni di distanza dalla sua ultima esperienza in serie A.

Un po’ scugnizzo e un po’ Steve Jobs: l’Allegri che seduce Napoli tra cazzimma e aziendalismoDurante una presentazione di 48 minuti al teatro San Carlo, Allegri è apparso con diverse sfaccettature, tra cui quella emozionata, diplomatica e...