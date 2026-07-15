Il trasferimento di Mikel Oyarzabal alla Juventus sembra complicato a causa di due fattori principali. Il club bianconero incontra ostacoli nella trattativa per portare il giocatore spagnolo in Italia. La Real Sociedad, squadra di provenienza, non ha ancora dato conferma di essere disposta a cedere il giocatore, mentre le difficoltà economiche della Juventus riducono le possibilità di un accordo. La trattativa resta in bilico, con nessuna delle parti che ha ancora ufficializzato un’intesa.

di Luca Fiore Mikel Oyarzabal della Real Sociedad resta un sogno difficile da realizzare con due fattori che frenano la Juventus. Mikel Oyarzabal rappresenta un obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della Juventus, ma la trattativa per portare il giocatore spagnolo a Torino si preannuncia estremamente complicata. Fabrizio Romano ha spento i facili entusiasmi dei tifosi bianconeri, spiegando le ragioni che allontanano il campione d’Europa dal trasferimento in Italia. L’ostacolo principale è rappresentato dalla clausola rescissoria di 75 milioni di euro imposta dalla Real Sociedad, una cifra ritenuta decisamente fuori portata per le attuali casse del club bianconero, che deve fare i conti con i parametri di sostenibilità finanziaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oyarzabal si allontana dalla Juve? Due fattori frenano il club bianconero, cosa sta succedendo

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