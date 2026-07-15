Mikel Oyarzabal ha segnato un rigore decisivo nella semifinale contro la Francia, portando la Spagna in finale ai Mondiali. La sua prestazione è stata complessivamente molto positiva, contribuendo alla vittoria della squadra. La Juventus è interessata al suo acquisto e sta valutando possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo. Oyarzabal, in questa competizione, continua a mostrare segnali di un talento di livello internazionale.

di Luca Fioretti Il fantasista, nel mirino dei bianconeri, decide la semifinale contro la Francia con un rigore e una prestazione totale. Mentre la dirigenza della Juventus studia le mosse per rimodellare il reparto offensivo, Mikel Oyarzabal continua a mandare segnali da fuoriclasse assoluto direttamente dal palcoscenico dei Mondiali. Nel corso della semifinale andata in scena ieri sera, che ha visto la Spagna battere la Francia con un netto 2-0, il fantasista della Real Sociedad è stato il protagonista assoluto che ha trascinato le Furie Rosse all’atto conclusivo del torneo. Una prestazione straordinaria che non fa altro che confermare lo spessore internazionale di un giocatore che la Vecchia Signora segue con grandissima attenzione come alternativa di lusso a Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oyarzabal da urlo al Mondiale: trascina la Spagna in finale e continua a far sognare anche la Juve

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