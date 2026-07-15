In una zona dell’Ossola sono stati inaugurati nuovi spazi dedicati ai giochi. Questi playground, pensati per i giovani, offrono diverse aree sportive e di svago. Sono stati realizzati per favorire l’inclusione, consentendo a ogni ragazzo di scegliere l’attività che preferisce. L’obiettivo è creare ambienti più accessibili e aperti a tutti, senza restrizioni o barriere.

Genova, 15 lug. (Adnkronos) - “Questi spazi danno valore all'inclusione perché permettono a ciascuno di scegliere lo sport che preferisce”. Lo afferma Alessandro Ossola, atleta paralimpico azzurro dei 100 metri, a margine dell'inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Quello che colpisce - osserva - è che in tutta Italia questi playground condividono una stessa identità, rappresentata dai colori e dall'idea di lasciare un'eredità ai territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ossola: "Più playground per dare a ogni giovane possibilità di scegliere il proprio"

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