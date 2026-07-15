Oroscopo Paolo Fox domani Giovedì 16 luglio 2026 Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online: ARIETE Cari Ariete, la giornata si apre con una notevole energia e con il desiderio di recuperare il tempo perso. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 luglio 2026

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Martedì 14 Luglio 2026: Venere Porta Passione a Sorpresa!

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