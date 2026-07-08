Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine | Giovedì 9 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox domani Giovedì 9 luglio 2026 Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online: ARIETE Cari Ariete, la giornata si apre con una forte voglia di agire e di recuperare il tempo perduto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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