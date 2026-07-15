Oroscopo di oggi 15 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, la Luna in Leone si posiziona favorendo le relazioni sentimentali. La posizione della Luna influisce sulle emozioni e sui rapporti interpersonali. Nessun altro evento legale o storico viene segnalato. La giornata si concentra sulle dinamiche personali e sul benessere emotivo. Non ci sono indicazioni di eventi imprevisti o di interventi di autorità. La situazione rimane stabile, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

A cura di Barbanera Aggiornato il 15 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 La Luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Energia, entusiasmo e vitalità tipici dell’elemento Fuoco. Clima ideale per divertirci, rinsaldare il rapporto, rappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione. Toro. 214 – 205 Procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile, ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno. Gemelli. 215 – 216 Soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio 2026 Amore, Lavoro, Soldi e Fortuna per Tutti i 12 Segni | Paolo Fox

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