Ondate roventi e siccità | Con queste temperature ogni albero è un cerino

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato circa 6.000 metri quadrati di oliveta e 2.000 di bosco vicino a Vaiano, in provincia di Prato. L’incendio si è sviluppato lunedì scorso in via di Grisciavola. Le alte temperature e la siccità aumentano il rischio di incendi boschivi, rendendo ogni albero una possibile fiamma. La situazione è aggravata dalle ondate di caldo intenso che interessano la regione.

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Il caldo d’acciaio di questa estate espone i boschi e le foreste della provincia di Prato a un altissimo rischio di incendi. L’ultimo in ordine di tempo è divampato 48 ore fa, lunedì scorso, in via di Grisciavola nel comune di Vaiano, dove sono bruciati circa 6mila mq di oliveta e 2mila di bosco circostante. Decine gli operatori impegnati nello spegnimento del rogo che potrebbe essere doloso: sul posto è intervenuto anche il personale di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, che dovrà accertare come si sono sviluppate le fiamme. L’incendio precedente è durato circa nove giorni con vari focolai a partire dal 3 luglio scorso a Cerreto, nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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