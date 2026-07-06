Temperature roventi | giugno è il quinto più caldo dal fine Ottocento

A Montevergine, giugno 2026 si è registrato con 2 gradi sopra le medie storiche, rendendolo il quinto giugno più caldo dal 1800. Le temperature elevate hanno coinvolto molte regioni, con record di caldo registrati in diverse località. Le condizioni sono state caratterizzate da calore intenso e persistente, senza particolari piogge. I dati ufficiali confermano che si tratta di una delle anomalie termiche più marcate degli ultimi 150 anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Giugno 2026 si è distinto, in quel di Montevergine, per una significativa anomalia positiva di temperatura, quantificabile in ben 2.5°C rispetto alla media dell’ultimo trentennio di riferimento (1991-2020). Lo rileva l’Osservatorio Meteorologico di Montevergine: la temperatura media (calcolata, lo ricordiamo, tenendo conto della massima e della minima giornaliera per continuità storica) è stata di 18.2°C. Si tratta de l terzo anno di fila in cui giugno risulta più caldo del normale, anzi ben più caldo, se consideriamo che negli ultimi tre anni l’anomalia è stata sempre >= 1.7°C. Nella classifica dei mesi di giugno più caldi dalla fine dell’Ottocento ad oggi, giugno 2026 si colloca al quinto posto, dietro al 2022 e al 2025 (in cui fu misurata una temperatura media di 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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