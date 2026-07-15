Ondate di calore il professore di urbanistica dello Iuav | Asfalto da rimuovere e più terreni permeabili Ma le città si possono salvare solo con progetti organici

Da corrieredelveneto.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un docente di urbanistica dello Iuav suggerisce di rimuovere l’asfalto non essenziale e aumentare le aree permeabili in città. L’obiettivo è favorire l’assorbimento delle piogge e ridurre le superfici che si surriscaldano durante l’estate. Secondo l’esperto, per affrontare le ondate di calore è necessario adottare progetti urbanistici organici e pianificati, che migliorino la capacità di adattamento delle aree urbane.

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Togliere l’asfalto dove non è indispensabile, restituendo al terreno la capacità di assorbire la pioggia e riducendo le superfici che d’estate diventano incandescenti. È il «depaving», una tecnica con cui le città venete possono prepararsi a nubifragi e ondate di calore. Può riguardare parcheggi, cortili, piazze e spazi pubblici, ma funziona solo se inserito in un piano più ampio. A spiegarlo è Francesco Musco, professore ordinario di Pianificazione urbanistica e direttore della ricerca dell’Università Iuav di Venezia. Professore, da dove nasce l’esigenza di ripensare gli spazi urbani?«Dalla necessità di adattare le città agli effetti locali del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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