La terza ondata di calore è ormai entrata nel vivo: le temperature sono record e in diverse città è scattato il bollino rosso, per i rischi per la salute. Che non sono soltanto fisici, ma anche mentali. Come emerge da uno studio, condotto dalla Monash University in Australia e pubblicato sulla rivista Nature Health, con il caldo si registra anche un aumento dei ricoveri ospedalieri per disturbi mentali e comportamentali. I ricercatori, infatti, hanno analizzato oltre 2,6 milioni di casi nei quali si è reso necessario il ricovero, in 852 località in diversi paesi ed esattamente in Brasile, Canada, Cile e Nuova Zelanda, in un arco temporale molto lungo (tra il 2000 e il 2019). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondate di calore aumentano il rischio di ricovero per disturbi mentali, cosa succede al cervello con il caldo

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