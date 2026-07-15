Ondata di calore Roma con il problema siccità | bacini svuotati c’è il rischio crisi idrica
Un’ondata di calore ha colpito la regione, portando a un prolungato periodo di siccità. I bacini idrici sono stati svuotati e si segnala un rischio di crisi idrica. La nota dell’Autorità di bacino del distretto Appennino centrale indica che gli effetti dell’assenza di pioggia, combinata con le alte temperature, stanno già causando problemi alle attività locali e ai cittadini. Se la situazione non verrà gestita, potrebbe peggiorare ulteriormente.
Eccola, «la siccità annunciata è arrivata». Nella nota dell’Aubac — Autorità di bacino del distretto Appennino centrale — i primi effetti dell’ondata di calore associata all’assenza prolungata di pioggia, combo che, se non governata, può mettere a rischio le attività di imprese e cittadini, se non proprio la loro vita in alcuni casi estremi. «La siccità che l’Osservatorio vedeva avvicinarsi è arrivata e il caldo, in assenza di piogge significative, l’ha ulteriormente aggravata», spiega il segretario generale di Aubac, Marco Casini, nel mettere in fila gli eventi che hanno portato Roma, città dell’acqua per antonomasia, a intravedere l’orizzonte di una crisi idrica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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