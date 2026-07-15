Ondata di calore Roma con il problema siccità | bacini svuotati c’è il rischio crisi idrica

Notizia in breve

Un’ondata di calore ha colpito la regione, portando a un prolungato periodo di siccità. I bacini idrici sono stati svuotati e si segnala un rischio di crisi idrica. La nota dell’Autorità di bacino del distretto Appennino centrale indica che gli effetti dell’assenza di pioggia, combinata con le alte temperature, stanno già causando problemi alle attività locali e ai cittadini. Se la situazione non verrà gestita, potrebbe peggiorare ulteriormente.