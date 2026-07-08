Le città affrontano la terza ondata di calore con temperature medie di 35°C e picchi superiori ai 40°C. Contestualmente, si intensifica la siccità che interessa molte aree, e i laghi italiani mostrano segni di impoverimento idrico. Legambiente ha pubblicato una mappa che evidenzia le zone più colpite. La combinazione di caldo intenso, scarsità d’acqua e inquinamento minaccia gli ecosistemi lacustri.

Mentre le città sono alle prese con la terza ondata di calore dell’estate in arrivo, temperature medie costantemente sui 35°C e picchi che sfondano la soglia dei 40°C, sale la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Sono sempre più vulnerabili e fragili a causa di crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che ne minacciano gli ecosistemi e la loro capacità di adattamento. Nel Nord Italia, il lago Maggiore ( nella foto ), di Como (Lario) e d’Iseo sono quelli più in sofferenza, anche in virtù del fatto che sono laghi regolatori, utilizzati in estate per scopi irrigui ( Leggi l’approfondimento ). Nel centro Italia preoccupano il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terza ondata di calore nelle città, mentre siccità e inquinamento minacciano i laghi. Ecco la mappa di Legambiente

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Érosion, tempêtes, inondations : le Pas-de-Calais face au climat | Documentaire Environnement- AMP

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