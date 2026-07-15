Ondata di calore picco atteso nei prossimi giorni | venerdì saranno 16 le città da bollino rosso

Tra giovedì e venerdì si prevede un aumento delle temperature in Italia, con un nuovo picco di caldo. Le città classificate con il bollino rosso passeranno da 15 a 16, con temperature che raggiungeranno e supereranno i 40 gradi, soprattutto nelle isole. Questa ondata di calore rappresenta la terza della stagione e si configura come una delle più intense.

Atteso tra giovedì e venerdì il piccolo della terza ondata di calore che sta interessando l'Italia. Le città da bollino rosso saliranno da 15 a 16. Attese temperature con picchi di 40 gradi e oltre, soprattutto sulle Isole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tendenza Meteo: Caldo record, picco sabato e poi un po di sollievo

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