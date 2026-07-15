Omicidio Saman Abbas la Cassazione conferma gli ergastoli | condannati ai genitori e ai cugini 22 anni allo zio

La Cassazione ha confermato le condanne definitive per l’omicidio di Saman Abbas. I genitori e i cugini sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio ha ricevuto 22 anni di carcere. La Corte ha anche confermato la presenza di premeditazione nell’omicidio. La sentenza è stata ufficializzata martedì 17 luglio.

La Cassazione rende definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas: ergastolo a genitori e cugini, 22 anni allo zio. Confermata la premeditazione La Corte di Cassazione ha confermato questa mattina, martedì 17 luglio, la condanna definitiva all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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