La Cassazione ha confermato le condanne definitive per l’omicidio di Saman Abbas. I genitori e i cugini sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio ha ricevuto una pena di 22 anni di carcere. I ricorsi presentati sono stati rigettati, rendendo le sentenze definitive. Le condanne riguardano le persone coinvolte nel delitto e sono state confermate dopo il procedimento in Cassazione.

ROMA – Ricorsi rigettati dalla Cassazione. Dventano così definitive le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain. La decisione, come detto, è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Secondo l’accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio di Saman Abbas: condanna all’ergastolo definitiva per genitori e cugini. E 22 anni allo zio

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Ergastolo allo Zio di Saman: una sentenza esemplare contro la violenza. CiaoRino12 BiLLaCCioTV

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