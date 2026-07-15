Una giuria ha stabilito che l’ex presidente americano deve pagare oltre 5 milioni di dollari a una giornalista, condannandolo per abusi sessuali e diffamazione. La decisione arriva dopo tre anni dalla causa intentata dalla donna, che aveva accusato l’ex presidente di aver subito abusi. Il pagamento è stato effettuato nelle ultime settimane. La sentenza si basa su prove presentate durante il procedimento legale.

La giornalista E. Jean Carroll ha finalmente ricevuto gli oltre 5 milioni di dollari che le erano dovuti dal presidente americano Donald Trump dopo che tre anni fa una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione nei suoi confronti della donna. Lo riporta la CNN Trump è stato giudicato responsabile di aver abusato sessualmente di lei tra il 1995 e il 1996 e condannato a versarle questa somma come risarcimento. Lo mostrano i documenti del tribunale federale di New York che ha seguito il caso, e lo ha confermato anche l’avvocata di Carroll, Roberta Kaplan. Trump ha sempre negato ogni accusa e spesso ha sostenuto che Carroll si fosse inventata tutto per ottenere visibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oltre 5 milioni a E. Jean Carroll da Donald Trump come risarcimento per gli abusi sessuali subiti

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Trump must pay E. Jean Carroll $5 million after Supreme Court denies his appeal

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La giornalista E. Jean Carroll ha ricevuto un risarcimento di oltre 5,6 milioni di dollari per gli abusi sessuali da parte di Donald Trump x.com

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