Una giornalista statunitense ha ricevuto più di 5,6 milioni di dollari come risarcimento dopo aver vinto una causa civile contro l'ex presidente degli Stati Uniti. La causa riguardava presunti abusi sessuali avvenuti tra il 1995 e il 1996. La sentenza ha stabilito la responsabilità dell'ex presidente in merito alle accuse. La somma le è stata corrisposta come risarcimento per gli abusi sessuali riconosciuti in giudizio.

La giornalista statunitense E. Jean Carroll ha ricevuto gli oltre 5,6 milioni di dollari che le spettavano per la causa civile vinta nel 2023 contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, giudicato responsabile di aver abusato sessualmente di lei tra il 1995 e il 1996 e condannato a versarle questa somma come risarcimento. Lo mostrano i documenti del tribunale federale di New York che ha seguito il caso, e lo ha confermato anche l’avvocata di Carroll, Roberta Kaplan. Trump ha sempre negato ogni accusa e spesso ha sostenuto che Carroll si fosse inventata tutto per ottenere visibilità. I soldi erano stati accantonati in un fondo del tribunale e sbloccati lo scorso 9 luglio, dopo che la Corte Suprema si era rifiutata di prendere in considerazione un ricorso di Trump sulla sentenza d’appello del dicembre del 2024: sono in totale 5. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La giornalista E. Jean Carroll ha ricevuto oltre 5 milioni di dollari di risarcimento per gli abusi sessuali da parte di Donald Trump

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