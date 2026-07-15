Oli essenziali contro i batteri la novità

Un nuovo studio rivela che alcuni oli essenziali mostrano proprietà antimicrobiche contro batteri resistenti. Le sostanze vengono testate in laboratorio per verificarne l’efficacia contro microrganismi patogeni. Non sono ancora stati definiti i metodi di utilizzo clinico, ma i risultati indicano potenzialità nel contrastare infezioni. La ricerca si concentra su specifici oli naturali e le loro componenti attive. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a applicazioni pratiche o dosaggi.

Sconfiggere microrganismi insidiosi con l’aiuto della natura. Gli oli essenziali possiedono infatti interessanti proprietà antimicrobiche. Ma se per gli antibiotici esistono procedure internazionalmente standardizzate, che consentono di stabilire con precisione la sensibilità di un batterio a un determinato farmaco, per gli oli essenziali ogni laboratorio utilizza metodologie differenti, rendendo i risultati difficilmente confrontabili. E ostacolando l’utilizzo di questa soluzione contro i batteri. Il fatto è che gli oli essenziali sono miscele complesse di sostanze volatili e idrofobe di origine vegetal e: tendono a separarsi dall’acqua, a evaporare e a degradarsi con l’ossigeno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tea tree essential oil is a powerful

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