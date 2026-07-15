Oggi 15 luglio San Bonaventura da Bagnoregio | guarito da San Francesco ne scrisse la biografia più bella
Oggi, 15 luglio, si ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, noto come il “Dottore Serafico”. Da bambino, si dice che abbia ricevuto una guarigione miracolosa da San Francesco. Fu teologo e guida per i francescani durante periodi complessi e scrisse una delle biografie più note di San Francesco.
Il “Dottore Serafico” che da bambino fu miracolato dal Poverello d’Assisi: teologo illuminato, seppe guidare i francescani nei momenti difficili e ne scrisse la biografia più celebre. Oggi, 15 luglio, è la memoria liturgica di San Bonaventura da Bagnoregio, Dottore della Chiesa. Lo si ricorda, come riporta il Martirologio Romano, nel giorno della sua deposizione. Fu vescovo di Albano e “rifulse per dottrina, santità di vita e insigni opere al servizio della Chiesa”. Francescano, visse nello spirito del Poverello di Assisi e ne diventò il biografo. Inoltre resse l’Ordine dei Minori, di cui fu ministro generale. Sempre il Martirologio ci ricorda che “nei suoi scritti unì una somma erudizione ad un’ardente pietà”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
15 luglio 2026 - San Bonaventura da Bagnoregio
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