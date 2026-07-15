Oggi, 15 luglio, si ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, noto come il “Dottore Serafico”. Da bambino, si dice che abbia ricevuto una guarigione miracolosa da San Francesco. Fu teologo e guida per i francescani durante periodi complessi e scrisse una delle biografie più note di San Francesco.

Il “Dottore Serafico” che da bambino fu miracolato dal Poverello d’Assisi: teologo illuminato, seppe guidare i francescani nei momenti difficili e ne scrisse la biografia più celebre. Oggi, 15 luglio, è la memoria liturgica di San Bonaventura da Bagnoregio, Dottore della Chiesa. Lo si ricorda, come riporta il Martirologio Romano, nel giorno della sua deposizione. Fu vescovo di Albano e “rifulse per dottrina, santità di vita e insigni opere al servizio della Chiesa”. Francescano, visse nello spirito del Poverello di Assisi e ne diventò il biografo. Inoltre resse l’Ordine dei Minori, di cui fu ministro generale. Sempre il Martirologio ci ricorda che “nei suoi scritti unì una somma erudizione ad un’ardente pietà”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 15 luglio, San Bonaventura da Bagnoregio: guarito da San Francesco, ne scrisse la biografia più bella

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15 luglio 2026 - San Bonaventura da Bagnoregio

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