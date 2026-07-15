Il film di Christopher Nolan esplora il tema del narcisismo di un protagonista attraverso immagini di fango, colpa e stelle. La pellicola trasforma un poema eterno in un'opera cinematografica imponente, riducendo l'emotività a favore della ricerca della virtù e della conoscenza. Nolan utilizza elementi simbolici per rappresentare un viaggio interiore e un confronto con l'ego, creando un racconto che si concentra sulla dimensione filosofica e spirituale del protagonista.

Il fango, la colpa, le stelle a indicare la via: Christopher Nolan scende nel ventre di un poema eterno trasformandolo in cinema gigante, sottraendo l'emotività in funzione della "virtute e canoscenza" di attuale (e coraggiosa) declinazione. Andando ben oltre le barriere storiche. Tra il bronzo, il letame e la sabbia, oltre le onde di un mare infinito, e poi nel ventre ligneo di uno stratagemma spettacolare. Sì, l'Odissea riletta da Christopher Nolan è un Cavallo di Troia. Lo spunto nello spunto, l'approccio gigantesco di un cinema che mette al centro un (non) eroe plasmato secondo le spire di un'epica umana a cui il regista, come suo solito, tende a sottrarre l'emotività - e stavolta è più facile -, racchiusa però negli occhi e nelle gesta di coloro che, per vent'anni o giù di lì, ne hanno atteso il ritorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Odissea, recensione: l'absolute di Nolan per decantare il narcisismo di un (non) eroe

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