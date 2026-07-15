' Ocean Mission' | un sottomarino scientifico alle Terrazze
Fino al 9 agosto, il centro commerciale Le Terrazze ospita 'Ocean Mission', una base di ricerca oceanografica all’interno di un sottomarino scientifico. La struttura, dotata di oblò, consolle di comando e maxischermi, è posizionata nelle aree interne del centro. L'esposizione permette ai visitatori di osservare un periscopio e conoscere le attività di studio sugli abissi marini. L’installazione è accessibile al pubblico durante gli orari di apertura del centro commerciale.
La Spezia, 14 luglio 2026 – Un periscopio puntato sugli abissi fa rotta verso il centro commerciale. Fino al 9 agosto, Le Terrazze accoglie ' Ocean Mission', una base di ricerca oceanografica in formato sottomarino dotata di oblò, consolle di comando e maxischermi. Qui, i visitatori indossano idealmente i panni dei ricercatori, chiamati a mappare in tempo reale le rotte migratorie di tartarughe, delfini, balene e squali. Il progetto declina operativamente l' Obiettivo 14 dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite, puntando sulla tecnologia per avvicinare il pubblico alla salvaguardia degli ecosistemi oceanici. La direzione del centro ha voluto integrare la divulgazione con l'esperienza diretta, allontanandosi dalle modalità informative standard. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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