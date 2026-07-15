' Ocean Mission' | un sottomarino scientifico alle Terrazze

Notizia in breve

Fino al 9 agosto, il centro commerciale Le Terrazze ospita 'Ocean Mission', una base di ricerca oceanografica all’interno di un sottomarino scientifico. La struttura, dotata di oblò, consolle di comando e maxischermi, è posizionata nelle aree interne del centro. L'esposizione permette ai visitatori di osservare un periscopio e conoscere le attività di studio sugli abissi marini. L’installazione è accessibile al pubblico durante gli orari di apertura del centro commerciale.