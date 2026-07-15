nuovo ct ci siamo e la lega ci capisce

Entro la prossima settimana sarà deciso il nuovo commissario tecnico della nazionale. Al momento, sono rimasti in corsa due candidati: Roberto Mancini e Andrea Pirlo. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La scelta sembra ormai definita, con una preferenza che si sta consolidando tra le parti coinvolte.

Ci vorrà ancora qualche giorno, forse fino alla prossima settimana, ma la linea è ormai tracciata e a quanto pare in ’finale’ per il ruolo di ct sono rimasti in due, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. In vantaggio sugli altri nomi arrivati a quella che Giovanni Malagò, presidente della Figc, ha definito una ’short list’ (che comprende anche Guardiola, Conte e Pioli, ma più staccati). Malagò ne discuterà con il nuovo dt e presidente del Club Italia Paolo Maldini e con il suo consulente Leonardo in questi giorni, il presidente ne ha parlato ieri anche in un’intervista su Dazn. " Maldini per me era il piano A. La vera novità è che per la prima volta un Presidente federale si chiami fuori dal ruolo di Presidente del Club Italia e l’ultima parola non la cala dall’alto ma la condivide", ha spiegato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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