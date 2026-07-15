Nella notte, una banda ha preso di mira un bancomat situato in via Petrolla, nella zona di Villanova, marina di Ostuni. Si tratta di un colpo ai danni di una filiale di una banca di credito cooperativo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’assalto o sui danni causati. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Nuovo assalto bancomat nel Brindisino: banda in azione nella notte a Villanova, marina di Ostuni. Presa di mira la postazione in via Petrolla della Banca di credito cooperativo. I ladri sarebbero riusciti a fuggire con parte del bottino che è in corso di quantificazione. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla polizia. Sul posto per mettere in sicurezza l'area e per le verifiche sono giunti anche i vigili del fuoco. Il 9 luglio scorso nella stessa notte ci furono gli assalti ai bancomat a Torre Canne e a Carovigno. A quanto si apprende, intorno alle 3, ci sarebbe stata una doppia esplosione che è stata avvertita dai residenti anche a centinaia di metri di distanza dal luogo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nuovo assalto a un bancomat nel Brindisino: colpita una marina di Ostuni

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