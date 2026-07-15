A fine luglio saranno completati i lavori sui parapetti lungo il Naviglio Martesana in zona ovest. La posa di nuove barriere di sicurezza è quasi terminata, migliorando l’aspetto e la protezione della zona. I lavori sono in fase di conclusione e riguardano l’intera lunghezza del tratto interessato. La riqualificazione mira a rendere più sicuro e più gradevole il percorso lungo il canale.

Quasi al traguardo la posa dei nuovi parapetti, il lungo Naviglio Martesana in zona ovest si rifà il look: a fine luglio sarà più bello ma soprattutto più sicuro. Le imprese all’opera sono quelle del Consorzio Est Ticino Villoresi, l’intervento, finanziato per oltre 500mila euro era in lista d’attesa da tempo. Il tratto teatro della maxi riqualificazione è di oltre 540 metri, tutto lungo la via Lazzaretto dal sottopasso della sp13 sino al ponte di Milano e all’incrocio di via Restelli, alle porte del vecchio nucleo. Via i vecchi parapetti, arrugginiti, in alcuni tratti ripiegati o ammalorati, ormai inadeguati esteticamente ma soprattutto non più rispondenti a requisiti di sicurezza per auto, pedoni e biciclette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi parapetti, il restyling del Naviglio Martesana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz a Milano: tre arresti tra via Padova e il Naviglio MartesanaNella notte a Milano, i carabinieri hanno effettuato un blitz tra via Padova e il Naviglio Martesana, portando all’arresto di tre persone.

Leggi anche: Parcheggio "Birarelli", avanti tutta. Sacello Medievale, i lavori sono finiti. Lungomare Vanvitelli, nuovi parapetti