Il fratello di Sanchez è stato condannato per aver lavorato come dipendente senza autorizzazione, senza che lui fosse a conoscenza della sua assunzione. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha accertato l'impiego illecito. Questa decisione si aggiunge alle vicende giudiziarie che coinvolgono la famiglia dell’ex presidente, già coinvolto in una condanna per corruzione a 24 anni di carcere.

Non c'è pace per Sanchez. A neanche un mese dalla storica condanna a 24 anni di carcere per corruzione per il suo ex braccio destro - che gli era valso il primato di primo presidente spagnolo con uno dei suoi ministri condannato - ottiene un nuovo record. È il primo presidente con un parente condannato. Ieri il tribunale di Badajoz ha ritenuto suo fratello minore David colpevole di abuso d'ufficio, anche se lo ha assolto dal traffico di influenze. Dovrà scontare 9 annidi interdizione dai pubblici uffici. Insieme a lui sono stati condannati anche tutti gli altri imputati socialisti, incluso l'ex leader locale del Psoe. Nelle 377 pagine della sentenza, che Il Tempo ha potuto visionare, la corte ha individuato tre irregolarità nell'assunzione di David Sanchez al consiglio provinciale di Badajoz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuovi guai per Sanchez. Condannato il fratello, assunto "a sua insaputa"

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