Nuova legge elettorale le ultime notizie in diretta | Aperta la seduta alla Camera di oggi | sospensione di mezz' ora Poi il voto Schlein | Maggioranza fratturata Meloni | Ora riflessione Vannacci | Vittoria degli infami

Oggi alla Camera si è aperta la seduta sulla nuova legge elettorale, con una sospensione di mezz’ora prima del voto. La leader di un partito ha dichiarato che la maggioranza è fratturata, mentre il presidente del Consiglio ha parlato di una fase di riflessione. Il relatore di maggioranza ha annunciato un cambio di parere su due emendamenti relativi alle preferenze, uno firmato da un deputato e uno sottoscritto da rappresentanti del gruppo misto.

Il relatore di maggioranza della legge elettorale Angelo Rossi (FdI), durante la seduta odierna, annuncerà il cambio di parere su due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vanacciano Edoardo Ziello, e uno sottoscritto dai deputati del gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. Il parere, inizialmente contrario, sarà di «remissione all'Aula». «Ieri hanno vinto quelli che io chiamo gli infami della poltrona». Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un incontro a Vasto. «I badogliani del centrodestra hanno potuto sparare alla schiena del loro stesso schieramento - ha aggiunto - ma grazie alle munizioni che gli ha fornito il Pd, la sinistra. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Legge elettorale, Meloni ha paura di perdere: la destra accelera e il centrosinistra litiga

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