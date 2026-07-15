Sabato 18 luglio, via Emilia Ponente a Bologna sarà chiusa al traffico dalle 20 alle 24, per la Notte Viola 2026. La strada verrà aperta ai pedoni e si svolgeranno musica dal vivo, negozi aperti e fuochi d’artificio. L’evento segna la ripresa dopo i cantieri del tram e coinvolge cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa.

Bologna, 15 luglio 2026 – Sabato 18 luglio via Emilia Ponente chiude alle macchine e apre ai pedoni. Torna la 'Notte Viola' dalle 20 fino a mezzanotte. Una festa di strada nel quartiere Borgo Panigale-Reno dedicata al commercio di vicinato, alla socialità e all 'intrattenimento. Spettacoli e punti ristoro: ecco il programma. L'evento è promosso dal Comune di Bologna, ed è organizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e il Quartiere Borgo Panigale-Reno. Parteciperanno numerose realtà commerciali del territorio, con la collaborazione di 'Corri con Noi' e 'Officina degli Artisti'. Oltre ai negozi aperti fino a tardi, sono in programma spettacoli, musica dal vivo, punti ristoro, intrattenimento e iniziative dedicate alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte Viola 2026: musica dal vivo, negozi aperti e fuochi d’artificio. “Ripartiamo dopo i cantieri del tram”

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