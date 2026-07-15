Durante la Notte Bianca all'Isolotto, centinaia di partecipanti si sono ritrovati per una tavolata all’aperto, accompagnata da musica e spettacoli. La serata ha visto anche la presenza di pizzaioli acrobati che hanno eseguito dimostrazioni di abilità durante l’evento. L’evento si è svolto nella notte tra il 14 e il 15 luglio, coinvolgendo la comunità locale in un momento di aggregazione e intrattenimento.

Firenze, 15 luglio 2026 - Una lunga tavolata sotto le stelle, centinaia di persone riunite per una cena all'aperto e una serata all'insegna della convivialità, della musica e dello spettacolo. È la grande novità della Notte Bianca di via del Sansovino 2026, in programma giovedì 16 luglio, organizzata dal Centro Commerciale Naturale La Tramvata con la collaborazione del Comune di Firenze, del Quartiere 4 e di Confesercenti Firenze. Per la prima volta nella storia della via, la carreggiata sarà completamente pedonalizzata e si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto, dove cittadini e visitatori potranno condividere una cena lungo un'unica tavolata, vivendo un'esperienza di socialità e aggregazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte Bianca all'Isolotto: maxi tavolata sotto le stelle e show dei pizzaioli acrobati

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