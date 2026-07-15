Notizia bellissima la Rai anticiperà la prima serata | basta orari assurdi finalmente Affari Tuoi finisce prima! E Mediaset?

Rai anticiperà l’inizio della prima serata, interrompendo le partenze troppo tarde di programmi come Affari Tuoi. La decisione mira a evitare orari troppo tardi per gli spettatori. Non sono state ancora annunciate modifiche simili da parte di Mediaset. La modifica riguarda la programmazione serale, che finora ha spesso superato le 21,30. La novità si applica a partire dalla prossima settimana, con l’obiettivo di garantire un orario più precoce di inizio.

Da anni i telespettatori lamentano un problema che accomuna praticamente tutte le reti: le prime serate iniziano sempre più tardi, costringendo chi segue film, fiction e programmi d’intrattenimento a fare le ore piccole. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. Tra Rai e Mediaset si è aperto un confronto sulla durata dell’ access prime time e l’ipotesi di anticipare l’inizio dei programmi sembra diventare sempre più concreta. Una novità che potrebbe cambiare le abitudini del pubblico già dalla prossima stagione televisiva. Mediaset punzecchia la Rai e la Rai risponde: ecco cosa farà. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier... 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Notizia bellissima, la Rai anticiperà la prima serata: basta orari assurdi, Affari Tuoi finirà prima

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