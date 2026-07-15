Nel 1999, MTV era ancora protagonista della scena musicale e televisiva, prima di trasformarsi in un canale rivolto principalmente ai teenager. La nostalgia per quegli anni si accompagna spesso al ricordo di programmi e personaggi come Kris and Kris, che avevano un ruolo in quegli anni. Oggi non sono più attivi nel panorama televisivo o musicale, e il loro destino dopo quell’epoca non è più noto al pubblico.

Il 1999 è stato l’anno, almeno per il sottoscritto (l’ho scritto in diverse occasioni e lo scriverò tante volte ancora). L’anno di MTV, l’anno prima di diventare teen. L’anno della scoperta dei video musicali in assoluto, ché ad MTV appena sbarcata nel Bel Paese faceva da contraltare l’italianissima TMC2 (l’erede di Videomusic che aveva anche un non so che di alternativo). Le contingenze, bisogna dirlo, furono fortunate: fui fortunato a essere preadolescente in quei momenti in cui il futuro sembrava alle porte, così come quel 2000 tanto affascinante e, per alcuni, anche tanto spaventoso (il millenarismo non si chiama così per caso). In realtà MTV sbarca in Italia alla fine del 1997 e la sua espansione, almeno fino all’avvento di internet, è costante. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Nostalgia 90, ricordando MTV: che fine hanno fatto Kris and Kris?

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