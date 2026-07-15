Il problema di Cipro, definito tale dal 1974, riguarda l’occupazione turca dell’isola. In quell’anno, in risposta a un tentato golpe greco, la Turchia ha bombardato l’isola e occupato circa il 37% del territorio. Da allora, la questione rimane irrisolta, con tensioni tra le parti coinvolte. La situazione si inserisce tra le altre crisi internazionali, come quella tra Grecia e Turchia. Le autorità italiane si trovano a dover affrontare le implicazioni di questa disputa.

“Il problema”. Così viene definita la questione di Cipro sin dal 1974, anno in cui in risposta ad un tentato golpe greco la Turchia ha bombardato l’isola, occupandone il 37%. Al momento la parte meridionale di Cipro è un Paese membro dell’Ue, mentre la parte settentrionale si è autoproclamata repubblica turco-cipriota del nord, ma non è riconosciuta dalla comunità internazionale perché figlia di una invasione armata. La Commissione europea ha deciso di assegnare il dossier cipriota al vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, al fine di trovare una soluzione potabile non solo per entrambe le parti, ma evidentemente anche per la geopolitica continentale, dal momento che non ci sono solo la politica e la storia che si intrecciano nell’isola che diede i natali ad Afrodite, ma anche il dossier energetico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo Grecia-Turchia. Cosa dovrà escogitare Fitto per risolvere il caso Cipro

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Grecia e Turchia provano ad essere amici

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