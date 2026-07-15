Un uomo ha scagliato una sedia di metallo contro lo sportello di un ufficio dell’ospedale, danneggiando anche alcune apparecchiature informatiche. L’episodio è avvenuto dopo che aveva richiesto di ritirare la cartella clinica relativa a un infortunio passato e gli è stato detto che poteva scaricarla online. Nonostante ciò, l’uomo ha aggredito i dipendenti e ha causato danni all’ambiente.

Monza, 15 Luglio 2026 - Ha scagliato una sedia di metallo contro lo sportello e ha danneggiato alcune apparecchiature informatiche. Voleva ritirare la cartella clinica, sulle cure avute in ospedale per un passato infortunio, ma gli addetti gli hanno risposto che la doveva scaricare online. In tutta risposta, l’uomo si è fatto prendere dallo scatto d’ira. È successo all'ufficio accoglienza del pronto soccorso dell' ospedale San Gerardo. Per un monzese di 49 anni lunedì 13 luglio sono scattati l'arresto e il ritorno in carcere, da dove era da poco uscito per altri reati. Per fermare l’uomo, che anche dopo l'arresto ha continuato con altre intemperanze, è stato necessario l'intervento di diversi poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Monza e della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non può ritirare la cartella clinica e sfascia l’ufficio accoglienza del San Gerardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monza, non vuole scaricare la cartella clinica online e sfascia l'ufficio accoglienza del pronto soccorso: 49enne arrestato al San GerardoUn uomo di 49 anni ha distrutto l’ufficio accoglienza del pronto soccorso di un ospedale dopo aver chiesto la cartella clinica di un infortunio...

Domenico Caliendo, il gip: interdizione per i due chirurghi del Monaldi. L?accusa: falso in cartella clinicaDue chirurghi del Monaldi sono stati sospesi dalla professione medica: il gip ha disposto un anno di interdizione per il cardiochirurgo Guido Oppido...

Argomenti più discussi: Comunicati stampa - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Caldo e ospedali sotto pressione. Novecento accessi in un giorno nei pronto soccorso della Brianza; Caos nei pronto soccorso per l’afa. L’ira di Bertolaso sui direttori generali: E ora lamentatevi coi vostri padrini.

Il Mistero di Bellavista Il Poeta Luigino! Per l'occasione permettete di dedicarvi questo pensiero poetico. - San Genna', non ti crucciare tu lo sai, ti voglio bene, ma 'na finta 'e Maradona squaglie 'o sang rint' 'e vene! E chest'è!! Geppy Gleijeses - Ge x.com

Non può ritirare la cartella clinica e sfascia l’ufficio accoglienza del San GerardoUn 49enne di Monza si rifiuta di scaricare i referti online e dà in escandescenze. L’uomo, che era appena uscito dal carcere, è stato arrestato dalla polizia ... ilgiorno.it

Una trilogia di m#rd@ non ufficiale di Nicolas Cage come l'ho intitolata. reddit